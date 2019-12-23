В правительстве могут пересмотреть прогноз курса гривны к доллару на 2020 год, фото: Needpix

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Прогноз курса гривны к доллару на 2020 год может быть пересмотрен.

На следующий год предлагается заложить показатель в 27 гривен за доллар. С соответствующими предложениями выступили в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, сообщает УНИАН.

Во время презентации планов и достижений ведомства Тимофей Милованов, руководитель Минэкономики, рассказал об инициативе по пересмотру макроэкономического прогноза на 2020−2022 годы в части курса гривны к доллару. По его мнению, правительство может укрепить гривну, но это не значит, что курс станет меньше.

Сейчас 23−24. Мы все равно ждем, что будет определенная девальвация, — отметил Милованов.

Он добавил, что в прогнозе планируется 26−27 грн за доллар. Позитивные сигналы для украинской экономики заставляют верить и в укрепление национальной валюты. По словам чиновника, среди таких шагов — достижение договоренностей по транзиту российского газа в Европу.

Ранее Оксана Маркарова, глава Министерства финансов Украины, объяснила, почему доллар падает в цене, а гривна укрепляется. По ее мнению, это связано с дополнительными долгосрочными инвестициями, а также другими положительными факторами.