Владимир Зеленский стал политиком года. Фото: president.gov.ua

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Ракурс

Граждане Украины считают президента Владимира Зеленского политиком 2019 года, а событием года — освобождение украинских моряков и политзаключенных из российского плена.

Владимир Зеленский как политик получил поддержку среди всех возрастных и региональных групп распределения. Его поддержали 47% опрошенных граждан. Опрос был проведен социологической группой «Рейтинг», сообщается на ее сайте.

По 18% респондентов признались, что считают политиком года народных депутатов Юлию Тимошенко, Дмитрия Разумкова и Юрия Бойко. Еще 5−7% назвали имена Петра Порошенко, Виктора Медведчука, Святослава Вакарчука и Владимира Гройсмана.

Бойко, Медведчука и Рабиновича чаще выбирали жители южных регионов и восточных областей, а Тимошенко — центральных и западных регионов. Имя Порошенко чаще называли жители западных регионов.

Событием года украинцы считают освобождение украинских военнопленных моряков и политических заключенных — 48% опрошенных. Главным событием года граждане считают и президентские выборы — 44%. Каждый пятый украинец считает событием года возобновление переговоров по ситуации на Донбассе в нормандском формате.

Еще 15% - выборы в Верховную Раду, а 13% - выход сборной Украины по футболу в финальную часть Чемпионата Европы по футболу 2020 года. Каждый десятый гражданин считает главным событием года укрепление курса гривны.

Отмечается, что социологи опросили 2 тыс. 500 украинцев в возрасте от 18 лет в течение 13−17 декабря. Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 2,0%.

Напомним, за последние две недели рейтинг президента Украины Владимира Зеленского вырос на несколько процентов. Уровень удовлетворенности работой Зеленского за последние две недели вырос с 53% до 62%.