На Филиппинах зафиксировано массовое отравление алкоголем, 11 человек погибли, фото: pixnio

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Ракурс

На Филиппинах 11 человек погибли из-за отравления алкоголем.

Еще 300 граждан обратились за медицинской помощью. Об этом сообщает Reuters.

Событие произошло в провинциях Лагуна и Кесон. Два человека находятся в медучреждении в критическом состоянии. Врачи заявляют, что состояние пациентов улучшается.

Представители местной власти рассказали, что среди госпитализированных — граждане, которые употребляли кокосовое вино или водку. Они были гостям на рождественской вечеринке. Много пострадало жителей провинции Лагуна. На этой территории запретили реализацию спиртных напитков.

Министерство здравоохранения страны контролирует ситуацию. Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.

На Филиппинах производство и продажа кокосовой водки ламбаног не регулируются властями. Жители часто незаконно производят продукцию с использованием опасных добавок.

Ранее от отравления алкоголем умерли четыре человека в Житомирской области. Они приняли неизвестное вещество.