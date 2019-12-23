На Філіппінах зафіксовано масове отруєння алкоголем, 11 людей загинули, фото: pixnio

https://racurs.ua/ua/n131184-na-filippinah-zafiksovano-masove-otruiennya-alkogolem-11-ludey-zagynuly.html

Ракурс

На Філіппінах 11 людей загинули через отруєння алкоголем.

Ще 300 громадян звернулися за медичною допомогою. Про це повідомляє Reuters.

Подія сталась в провінціях Лагуна і Кесон. Двоє людей знаходяться в медустанові у критичному стані. Лікарі заявляють, що стан пацієнтів поліпшується.

Представники місцевої влади розповіли, що серед госпіталізованих — громадяни, які вживали кокосове вино або горілку. Вони були гостям на різдвяній вечірці. Багато постраждало мешканців провінції Лагуна. На цій території заборонили реалізацію спиртних напоїв.

Міністерство охорони здоров’я країни контролює ситуацію. Медики надають постраждалим необхідну допомогу.

На Філіппінах виробництво і продаж кокосової горілки ламбаног не регулюються владою. Жителі часто незаконно виробляють продукцію з використанням небезпечних добавок.

Раніше від отруєння алкоголем померли четверо осіб у Житомирській області. Вони вжили невідому речовину.