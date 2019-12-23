Депутати-прогульники: хто пропустив майже всі засідання парламенту в грудні

Депутати-прогульники. Фото: fdlx.com

https://racurs.ua/ua/n131183-deputaty-progulnyky-hto-propustyv-mayje-vsi-zasidannya-parlamentu-v-grudni.html

Ракурс

Депутати Верховної Ради доволі часто відсутні на своїх робочих місцях у парламенті. Комітет виборців України (КВУ) представив інформацію про злісних прогульників грудня. Восьмеро народних обранців пропустили 90% всіх голосувань, а троє — взагалі не голосували жодного разу за місяць.

Так, у грудні Любов Шпак із фракції «Слуга народу», Роман Іванісов (позафракційний) і Віталій Данилов із партії «Батьківщина» жодного разу не проголосували і не зареєструвалися на своїх робочих місцях. Причини їхньої відсутності невідомі, повідомляє КВУ.

Також у списку депутатів, які практично не голосували у грудні, є Антон Яценко («За майбутнє") — взяв участь у 0,19% голосувань; Вадим Столар (ОПЗЖ) — 7%; Ігор Палиця («За майбутнє") — 9%; Олександр Абдуллін («Батьківщина») — 9%; Андрій Деркач (позафракційний) — 9%.

Глава КВУ Олексій Кошель заявив, що штрафи за прогули депутатів дозволять заощадити бюджет, але вони зовсім не здатні вирішити проблему. До списку прогульників входять заможні депутати, для яких штрафи у розмірі 20−30 тис. грн не є проблемою.

КВУ також назвав найактивніших народних обранців, які взяли участь у 100% всіх голосувань парламенту. Таких депутатів лише двоє. Це Руслан Князевич із «Європейської солідарності» й Олександр Бакумов із «Слуги народу». Ще 21 депутат взяв участь у 98−99% голосувань.

Як раніше писав «Ракурс», у жовтні президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає позбавлення депутатів виплат за прогули.