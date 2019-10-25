Закон про покарання нардепів за прогули підписав Зеленський, фото — День

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Закон про позбавлення депутатів виплат за прогули підписав 25 жовтня президент України Володимир Зеленський.

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У другому читанні цю ініціативу в Раді підтримали 265 народних депутатів.

Новація позбавлятиме частини виплат депутатів, які без поважних причин пропустили засідання Верховної Ради чи засідання парламентських комітетів, до яких вони входять.

Як повідомляє сайт Ради, 12 вересня документ надійшов в парламент і його ухвалили в цілому впродовж місяця.

Покарання депутатів за прогули діятиме таким чином: якщо нардеп впродовж календарного місяця однієї чергової сесії Ради без поважних причин не приходить на понад 30% пленарних засідань або на половину засідань свого комітету, йому припинять відшкодовувати витрати на виконання депутатських повноважень за відповідний календарний місяць. Відповідне розпорядження має видати голова Верховної Ради за рішенням комітету з питань депутатської етики.

Крім того, закон скасував процедуру письмової реєстрації депутатів на пленарних засіданнях. Відтепер зареєструватися можна буде на початку засідання за допомогою електронної системи «Рада».

Нагадаємо, що сьогодні стало відомо про велику кількість пропущених засідань у Раді керівника фракції «Голос» Святослава Вакарчука.