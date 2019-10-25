«Нафтогаз» проти "Газпрому": суд арештував акції компанії, яка будує «Турецький потік» в обхід України, фото — Корреспондент

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Окружний суд в Амстердамі арештував 100% акцій компанії, яка будує «Турецький потік» в обхід України. Це рішення ухвалене в рамках розгляду справи щодо шахрайських дій «Газпрому», який незаконно уникав замороження активів на вимогу Києва.

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Виконавчий директор «Нафтогазу України» Юрій Вітренко повідомив, що замороження акцій відбулося 23 жовтня, суд арештував 100% акцій компанії South Stream Transport BV («Південний потік»).

Саме ця компанія будує та керує російським газогоном «Турецький потік», який запустив «Газпром» в обхід України на півдні. Київ вимагав арешту акцій у зв’язку з розглядом справи щодо шахрайських дій «Газпрому» під час передавання частини цінних паперів компанії Transgaz Krasnodar LLC.

Росіяни здійснювали оборудку за один день до того, як судові виконавці почали замороження активів «Газпрому» в Нідерландах за позовом «Нафтогазу».

Багато інших активів «Газпрому» судовим виконавцям вдалося тоді заарештувати, — повідомив Вітренко у Фейсбук.

«Турецький потік» — міжнародний проект газогону, який планується прокласти по дну Чорного моря з Анапського району Росії до Туреччини. Далі на кордоні Туреччини та Греції передбачається будівництво газового хаба, через який газ прямуватиме в європейські країни. Для будівництва газогону на території Росії передбачалося використання раніше побудованої інфраструктури для закритого «Південного потоку».

У листопаді 2018 року Путін і Ердоган відкрили морську ділянку «Турецького потоку». А у грудні Ердоган заявив про початок будівництва наземної частини газогону.