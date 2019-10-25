«Нафтогаз» против "Газпрома": суд арестовал акции компании, которая строит «Турецкий поток» в обход Украины, фото — Корреспондент

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Окружной суд в Амстердаме арестовал 100% акций компании, которая строит «Турецкий поток» в обход Украины. Это решение принято в рамках рассмотрения дела относительно мошеннических действий «Газпрома», который незаконно избегал замораживание активов по требованию Киева.

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Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко сообщил, что замораживание акций состоялось 23 октября, суд арестовал 100% акций компании South Stream Transport BV («Южный поток»).

Именно эта компания строит и управляет российским газопроводом «Турецкий поток», который запустил «Газпром» в обход Украины на юге. Киев требовал ареста акций в связи с рассмотрением дела относительно мошеннических действий «Газпрома» при передаче части ценных бумаг компании Transgaz Krasnodar LLC.

Россияне осуществляли сделку за один день до того, как судебные исполнители начали замораживание активов «Газпрома» в Нидерландах по иску «Нафтогаза».

Многие другие активы «Газпрома» судебным исполнителям удалось тогда арестовать, — сообщил Витренко в Фейсбук.

«Турецкий поток» — международный проект газопровода, который планируется проложить по дну Черного моря из Анапского района России в Турцию. Далее на границе Турции и Греции предполагается строительство газового хаба, через который топливо будет направляться в европейские страны. Для строительства газопровода на территории России предполагалось использование ранее построенной инфраструктуры для закрытого «Южного потока».

В ноябре 2018 года Путин и Эрдоган открыли морской участок «Турецкого потока». А в декабре Эрдоган заявил о начале строительства наземной части газопровода.