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Погода в Украине: 26 октября будет безоблачно и солнечно, фото pixabay

Погода в Украине: 26 октября будет безоблачно и солнечно (КАРТА)

25 окт 2019, 17:53
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Погода в Украине 26 октября будет теплой.

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По словам метеорологов, во всех регионах государства завтра безоблачно и солнечно. На сайте Гидрометцентра опубликован соответствующий прогноз.

Температура днем составит 13−18 градусов тепла, ночью — 4−9. В некоторых областях, по словам специалистов, столбики термометров поднимутся до 22 градусов. В большинстве регионов ночью и в первой половине дня туманы. Ветер юго-западный, 3−8 м/с.

Погода в Киеве будет теплой. Для жителей украинской столицы 26 октября будет туманным, но без дождя. Температура воздуха днем поднимется до 15 градусов.

Погода в Украине: 26 октября будет безоблачно и солнечно, Гидрометцентр

Закарпатская область станет самым теплым регионом. На Закарпатье зафиксируют до 17−22 градусов.

Геомагнитная обстановка в Украине останется стабильной. Небольшие колебания не повлияют на состояние здоровья большинства украинцев.

Погода в Украине: 26 октября будет безоблачно и солнечно, gismeteo

Как сообщила синоптик Наталья Диденко, нынешней осенью это последние теплые выходные. С ними завершится длительный период очень теплой октябрьской погоды. По ее словам, в субботу дождей не будет, зато украинцы увидят туманы.

Напомним, 25 октября климатологи рассказали, что «бабье лето» в Украине закончилось. Представители Центральной геофизической обсерватории отметили, что в этом году период теплой и сухой погоды осенью «съели» туманы.

Источник: Ракурс


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