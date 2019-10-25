Погода в Украине: 26 октября будет безоблачно и солнечно, фото pixabay

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Ракурс

Погода в Украине 26 октября будет теплой.

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По словам метеорологов, во всех регионах государства завтра безоблачно и солнечно. На сайте Гидрометцентра опубликован соответствующий прогноз.

Температура днем составит 13−18 градусов тепла, ночью — 4−9. В некоторых областях, по словам специалистов, столбики термометров поднимутся до 22 градусов. В большинстве регионов ночью и в первой половине дня туманы. Ветер юго-западный, 3−8 м/с.

Погода в Киеве будет теплой. Для жителей украинской столицы 26 октября будет туманным, но без дождя. Температура воздуха днем поднимется до 15 градусов.

Закарпатская область станет самым теплым регионом. На Закарпатье зафиксируют до 17−22 градусов.

Геомагнитная обстановка в Украине останется стабильной. Небольшие колебания не повлияют на состояние здоровья большинства украинцев.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко, нынешней осенью это последние теплые выходные. С ними завершится длительный период очень теплой октябрьской погоды. По ее словам, в субботу дождей не будет, зато украинцы увидят туманы.

Напомним, 25 октября климатологи рассказали, что «бабье лето» в Украине закончилось. Представители Центральной геофизической обсерватории отметили, что в этом году период теплой и сухой погоды осенью «съели» туманы.