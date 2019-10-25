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Погода в Україні: 26 жовтня буде безхмарно та сонячно, фото: pixabay

Погода в Україні: 26 жовтня буде безхмарно та сонячно (КАРТА)

25 жов 2019, 17:53
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Погода в Україні 26 жовтня буде теплою.

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За словами метеорологів, у всіх регіонах держави завтра безхмарно та сонячно. На сайті Гідрометцентру опубліковано відповідний прогноз.

Температура вдень 13−18 градусів тепла, вночі — 4−9. У деяких областях, за словами спеціалістів, стовпчики термометрів піднімуться до 22 градусів. В більшості регіонів вночі та в першій половині дня тумани. Вітер південно-західний, 3−8 м/с.

Погода в Києві 26 жовтня буде теплою і сухою, хоча й туманною. У столиці температура повітря вдень підніметься до приблизно 15 градусів.

Погода в Україні: 26 жовтня буде безхмарно та сонячно, Гідрометцентр

Закарпатська область стане найбільш теплим регіоном. На Закарпатті буде зафіксовано до 17−22 градусів.

Геомагнітний стан в Україні буде стабільним. Невеликі збурення не вплинуть на стан здоров’я більшості українців.

Погода в Україні: 26 жовтня буде безхмарно та сонячно, gismeteo

Як повідомила синоптик Наталка Діденко, нинішньої осені це останні теплі вихідні. З ними завершиться тривалий період дуже теплої жовтневої погоди. За її словами, в суботу дощів не буде, натомість українці спостерігатимуть тумани.

Нагадаємо, 25 жовтня кліматологи розповіли, що «бабине літо» в Україні скінчилося. Представники Центральної геофізичної обсерваторії зазначили, що цього року період теплої та сухої погоди восени «з'їли» тумани.

Джерело: Ракурс


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