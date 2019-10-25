Закон о наказании нардепов за прогулы подписал Зеленский, фото — День

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Ракурс

Закон о лишении депутатов выплат за прогулы подписал 25 октября президент Украины Владимир Зеленский.

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Во втором чтении эту инициативу в Раде поддержали 265 народных депутатов.

Новация лишает части выплат депутатов, которые без уважительных причин пропустили заседание Верховной Рады или заседания парламентских комитетов, в которые они входят.

Как сообщает сайт Рады, 12 сентября документ поступил в парламент и его приняли в целом в течение месяца.

Наказание депутатов за прогулы будет действовать следующим образом: если нардеп в течение календарного месяца одной очередной сессии Рады без уважительных причин не приходит более чем на 30% пленарных заседаний или на половину заседаний своего комитета, ему прекратят возмещать расходы на выполнение депутатских полномочий в соответствующем календарном месяце. Соответствующее распоряжение должен выдать спикер Верховной Рады по решению комитета по вопросам депутатской этики.

Кроме того, закон отменил процедуру письменной регистрации депутатов на пленарных заседаниях. Теперь зарегистрироваться можно будет в начале заседания только с помощью электронной системы «Рада».

Напомним, что сегодня стало известно о большом количестве пропущенных заседаний в Раде руководителем фракции «Голос» Святославом Вакарчуком.