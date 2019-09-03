Рада підтримала звільнення народних депутатів за прогули, фото: Zaхid.net

https://racurs.ua/ua/n126283-rada-pidtrymala-prezydentskyy-zakonoproekt-pro-prypynennya-povnovajen-deputata-za-proguly.html

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Верховна Рада підтримала постанову про внесення до порядку денного другої сесії та направлення до Конституційного суду для одержання висновку щодо відповідності вимогам Основного закону президентського законопроекту № 1027б, котрий передбачає внесення змін до ст. 81 Конституції щодо розширення переліку підстав, у зв’язку з якими можуть бути достроково припинені повноваження народного депутата.

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Відповідну постанову підтримали 279 народних обранців. Проти проголосували 19 депутатів, утрималися — 35 народних обранців. Ще 44 депутати не голосували.

Законопроектом пропонується додати як підставу для дострокового припинення повноважень депутата встановлення судом факту неособистого голосування (голосування за іншого народного депутата або надання депутатом можливості проголосувати замість нього іншому народному обранцеві).

Також законопроект визначає механізм дострокового припинення повноважень у випадку відсутності народного обранця без поважних причин на третині пленарних засідань Ради або парламентського комітету, членом якого він є, протягом однієї чергової сесії.

Такі правила дисциплінують депутатів, позбавлять їх зайвих привілеїв і змусять дійсно працювати, — вважає представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський.

Нагадаємо, Верховна Рада сьогодні підтримала спрямування до Конституційного суду законопроекту про зменшення кількості народних обранців.