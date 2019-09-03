Сесійна зала Верховної Ради, фото: 112.ua

https://racurs.ua/ua/n126282-zakonoproekt-pro-zmenshennya-kilkosti-narodnyh-deputativ-rada-spryamuvala-do-ksu.html

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Верховна Рада підтримала внесення до порядку денного другої сесії та направлення до Конституційного суду на предмет перевірки його відповідності Основному закону законопроекту № 1017б, котрий передбачає внесення змін до ст. 76 та 77 Конституції щодо зменшення складу парламенту до 300 народних депутатів.

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За відповідне рішення під час сьогоднішнього вечірнього засідання проголосували 258 народних обранців, проти — 27, утрималися 50 народних обранців. Ще 50 депутатів не голосували.

Аргументуючи пропозицію зменшення кількості народних обранців представник президента України Володимира Зеленського у Конституційному суді Федір Веніславський заявив, що в суспільстві є запит на зменшення кількості народних депутатів. Також він зазначив, що цифра 450 народних обранців взята з Верховної Ради УРСР.

Стільки депутатів обиралося до неї з 1989 по 1991 рік. З того часу населення України значно зменшилося, — наголосив Веніславський.

За його словами, норма про зменшену кількість народних депутатів почне діяти вже з наступної каденції Верховної Ради.

Також законопроект пропонує закріпити пропорційну виборчу систему на парламентських виборах.

Який саме тип пропорційної системи буде запроваджено, буде визначатися законом, — зазначив Веніславський.

Крім того, законопроект пропонує вилучити із тексту ст. 76 Конституції принципи загального, рівного і прямого виборчого права, що здійснюється шляхом таємного голосування, оскільки має місце дублювання ст. 71 Конституції.

Окрім того, за його словами, законопроект пропонує запровадити такий виборчий ценз, як володіння державною мовою.

Нагадаємо, Верховна Рада сьогодні також підтримала президентський законопроект № 1016, котрий передбачає призначення декількох уповноважених парламенту.