Сессионный зал Верховной Рады, фото: 112.ua

https://racurs.ua/n126282-zakonoproekt-ob-umenshenii-kolichestva-narodnyh-deputatov-rada-napravila-v-ksu.html

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Верховная Рада поддержала внесение в повестку дня второй сессии и направление в Конституционный суд на предмет проверки соответствия Основному закону законопроекта № 1017б, который предусматривает внесение изменений в ст. 76 и 77 Конституции относительно уменьшения состава парламента до 300 народных депутатов.

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За соответствующее решение во время сегодняшнего вечернего заседания проголосовали 258 народных избранников, против — 27, воздержались 50 народных избранников. Еще 50 депутатов не голосовали.

Аргументируя предложение уменьшения количества народных избранников представитель президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский заявил, что в обществе есть запрос на уменьшение количества народных депутатов. Также он отметил, что цифра 450 народных избранников взята из Верховной Рады УССР.

Столько депутатов избиралось в нее с 1989 по 1991 год. С тех пор население Украины значительно уменьшилось, — отметил Вениславский.

По его словам, норма о уменьшенном количестве народных депутатов начнет действовать уже со следующей каденции Верховной Рады.

Также законопроект предлагает закрепить пропорциональную избирательную систему на парламентских выборах.

Какой именно тип пропорциональной системы будет введен, будет определяться законом, — отметил Вениславский.

Кроме того, законопроект предлагает изъять из текста ст. 76 Конституции принципы всеобщего, равного и прямого избирательного права, которое осуществляется путем тайного голосования, поскольку имеет место дублирование ст. 71 Конституции.

Кроме того, по его словам, законопроект предлагает ввести такой избирательный ценз, как владение государственным языком.

Напомним, Верховная Рада сегодня также поддержала президентский законопроект № 1016, который предусматривает назначение нескольких уполномоченных парламента.