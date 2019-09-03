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Рада поддержала увольнение народных депутатов за прогулы, фото: Zaхid.net

Рада поддержала президентский законопроект о прекращении полномочий депутата за прогулы

3 сен 2019, 19:42
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Верховная Рада поддержала постановление о внесении в повестку дня второй сессии и направление в Конституционный суд для получения заключения о соответствии требованиям Основного закона президентского законопроекта № 1027б, предусматривающего внесение изменений в ст. 81 Конституции относительно расширения перечня оснований, в связи с которыми могут быть досрочно прекращены полномочия народного депутата.

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Соответствующее постановление поддержали 279 народных избранников. Против проголосовали 19 депутатов, воздержались — 35 народных избранников. Еще 44 депутата не голосовали.

Законопроект предлагает добавить в качестве основания для досрочного прекращения полномочий депутата установление судом факта неличного голосования (голосования за другого народного депутата или предоставления депутатом возможности проголосовать вместо него другому народному избраннику).

Также законопроект определяет механизм досрочного прекращения полномочий в случае отсутствия народного избранника без уважительных причин на трети пленарных заседаний Рады или парламентского комитета, членом которого он является, в течение одной очередной сессии.

Такие правила будут дисциплинировать депутатов, лишат их лишних привилегий и заставят действительно работать, — считает представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский.

Напомним, Верховная Рада сегодня поддержала направление в Конституционный суд законопроекта об уменьшении количества народных избранников.

Источник: Ракурс


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