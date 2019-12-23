Волинець заявив про умисне знеструмлення шести шахт «Львіввугілля»https://racurs.ua/ua/n131182-volynec-zayavyv-pro-umysne-znestrumlennya-shesty-shaht-lvivvugillya.htmlРакурс
У Львівській області сталося умисне знеструмлення шести шахт державного підприємства «Львіввугілля».
Подія відбулася у ніч з 22 на 23 грудня. Шахти від електроенергії відключили через заздалегідь невиконані вимоги з боку районної електромережі. Енергетики вимагали сплатити наперед 22 млн грн за електроенергію періоду грудня 2019 — січня 2020 року. Про це сьогодні повідомив голова незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець на власній сторінці у Facebook.
Зрозуміло, шахтарі не в змозі виконати подібні вимоги через відсутність коштів, накопичені перед ними борги не тільки з зарплати, а й за відвантажене вугілля. Тільки ПАО «Центренерго» заборгувало гірникам «Львіввугілля» 92 млн грн, не сплативши ані копійки за вугілля, відвантажене в жовтні, листопаді, грудні, — йдеться в повідомленні.
За словами Волинця, без електрики залишилися підйоми, водовідливи, вентилятори головного провітрювання. На всіх шести шахтах втрачено контроль за рудничною атмосферою, йде затоплення.
Волинець відзначив, що профспілка гірників звернулася до президента, прем'єр-міністра й з проханням вжити термінових заходів для реагування на надзвичайну ситуацію.
Нагадаємо, у Львівській області правоохоронці викрили факти зловживань на шести шахтах. Прокуратура області вважає, що керівники шахтних підприємств могли не за призначенням використовувати працю підлеглих.