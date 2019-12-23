Без света остались шесть шахт и Львовщине. Фото: orangesmile.com

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Во Львовской области произошло умышленное обесточивание шести шахт государственного предприятия «Львовуголь».

Событие произошло в ночь с 22 на 23 декабря. Шахты от электроэнергии отключили из-за заранее невыполняемых требований со стороны районной электросети. Энергетики требовали оплатить заранее 22 млн грн за электроэнергию периода декабря 2019 — января 2020 года. Об этом сегодня сообщил председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на собственной странице в Facebook.

Понятно, шахтеры не в состоянии выполнить подобные требования из-за отсутствия средств, накопившиеся перед ними долги не только по зарплате, но и за отгруженный уголь. Только ПАО «Центрэнерго» задолжало горнякам «Львовуголь» 92 млн грн, не оплатив ни копейки за уголь, отгруженный в октябре, ноябре, декабре, — говорится в сообщении.

По словам Волынца, без электричества остались подъемы, водоотливы, вентиляторы главного проветривания. На всех шести шахтах потерян контроль за рудничной атмосферой, идет затопление.

Волынец отметил, что профсоюз горняков обратился к президенту, премьер-министру с просьбой принять срочные меры для реагирования на чрезвычайную ситуацию.

Напомним, во Львовской области правоохранители разоблачили факты злоупотреблений на шести шахтах. Прокуратура области считает, что руководители шахтных предприятий могли не по назначению использовать труд подчиненных.