РосСМИ: Стрелок с Лубянки был связан с украинскими националистами. Фото: dsnews.ua

https://racurs.ua/n131181-strelok-s-lubyanki-byl-svyazan-s-ukrainskoy-nacionalisticheskoy-gruppoy-rossiyskie-smi.html

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Евгений Манюров, который устроил стрельбу у здания ФСБ России в Москве, якобы был связан с украинской националистической группой.

В российской спецслужбе утверждают, что обнаружили удаленные аккаунты ликвидированного стрелка с Лубянки. Якобы Манюров поддерживал связи с неизвестной ФСБ украинской организацией «Этническое национальное объединение». Об этом 23 декабря сообщает «Фонтанка» со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Спецслужба также узнала о канале «Брезг» в Telegram и других группах в соцсетях Instagram и «ВКонтакте», в которых пропагандируется «новое национал-социалистическое движение — этносизм». По информации СМИ, это движение якобы занимается развитием идеи нацизма, но в основе движения стоит восточнославянское родство русских, украинцев и белорусов, а не отдельная нация.

Ожидаемо, что российские медиа пишут, что центр этой организации якобы находится в Киеве, а филиалы действуют в Москве, Иркутске и Ростове. «Фонтанка» сообщает, что Манюров входил в московскую организацию.

Напомним, 19 декабря у здания ФСБ в Москве произошла стрельба — 39-летний житель Московской области Евгений Манюров открыл огонь из автомата Калашникова. В результате погибли два правоохранителя, еще четыре (в том числе один гражданский) получили ранения. Бойцы подразделения «Альфа» ликвидировали стрелка.

Родственники стрелка сообщили, что он в свое время охранял посольство Объединенных Арабских Эмиратов. По словам его матери, в последнее время Манюров был безработным, общался с какими-то арабами" и пребывал в возбужденном состоянии. Также она сообщила, что ее сын «ненавидел КГБ».