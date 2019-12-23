РосЗМІ: Стрілець із Луб’янки був пов’язаний із українськими націоналістами. Фото: dsnews.ua

https://racurs.ua/ua/n131181-strilec-iz-lub-yanky-buv-pov-yazanyy-z-ukrayinskou-nacionalistychnou-grupou-rosiyski-zmi.html

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Євген Манюров, який влаштував стрілянину біля будівлі ФСБ Росії у Москві, нібито був пов’язаний із українською націоналістичною групою.

У російській спецслужбі стверджують, що виявили видалені акаунти ліквідованого стрільця з Луб’янки. Нібито Манюров підтримував зв’язки із невідомою ФСБ українською організацією «Етнічне національне об'єднання». Про це 23 грудня повідомляє «Фонтанка» із посиланням на власні джерела в правоохоронних органах.

Спецслужба також заявила, що дізналася про канал «Брезг» у Telegram та інші групи в соцмережах Instagram і «ВКонтакте», в яких пропагується «новий націонал-соціалістичний рух — етносизм». За інформацією ЗМІ, цей рух начебто займається розвитком ідей нацизму, але в його основі стоїть східнослов’янська спорідненість росіян, українців і білорусів, а не окрема нація.

Очікувано, що російські медіа пишуть, що центр цієї організації нібито розташований у Києві, а осередки діють у Москві, Іркутську та Ростові. «Фонтанка» повідомляє, що Манюров начебто входив до московської організації.

Нагадаємо, 19 грудня біля будівлі ФСБУ у Москві сталася стрілянина — 39-річний мешканець Московської області Євген Манюров відкрив вогонь із автомата Калашникова. Внаслідок цього загинули двоє правоохоронців, а ще четверо (в тому числі один цивільний) дістали поранення. Бійці підрозділу «Альфа» ліквідували стрілка.

Родичі стрілка повідомили, що він свого часу охороняв посольство Об'єднаних Арабських Еміратів. За словами його матері, останнім часом Манюров був безробітним, спілкувався «з якимись арабами» і перебував у збудженому стані. Також мати Манюрова повідомила, що її син «ненавидів КДБ».