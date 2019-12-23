Єлизавета ІІ зробила різдвяні фото з трьома спадкоємцями престолу, фото: Kensingtonroyal

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Ракурс

Королева Єлизавета II, принц Вільям і принц Джордж, його син, зробили різдвяні фото.

Ініціативу організовано до старту заходу «Разом на Різдво» Британського королівського легіону. Кадри опубліковано в Instagram Букінгемського палацу.

В музичній кімнаті принц Чарльз готував різдвяні пудинги. Фотограф Кріс Джексон зафіксував це дійство на камеру.

До заходу Єлизавета ІІ вирішила залучити трьох безпосередніх спадкоємців престолу. Саме принци Чарльз, Вільям і Джордж у майбутньому претендуватимуть на трон. Герцог Кембриджський і його син отримали найбільше уваги від Єлизавети ІІ.

Британська королева познайомила військових зі своїми спадкоємцями. Пудинги, які приготували у рамках акції, будуть розпродані громадянам по всій Великій Британії на різдвяних зборах Британського легіону. Ця благодійна організація надає фінансову та соціальну підтримку членам і ветеранам британських Збройних сил і їхнім родинам.

Нагадаємо, у грудні королева Єлизавета спростувала чутки про те, що залишить трон у 95 років. Вона повідомила, що поки не планує передавати владу своєму синові.