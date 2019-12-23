Вибори в ОТГ. Фото: Народна правда

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Ракурс

Вибори в об'єднаних територіальних громадах (ОТГ) відбулися в Україні 22 грудня. Партія «Слуга народу» поспішила повідомити про свою перемогу.

Після обробки результатів виборів на 75% виборчих дільницях беззаперечним лідером є партія «Слуга народу». Близько 56% усіх виборців підтримали представників цієї політичної сили, повідомляє у своєму Telegram-каналі партія «Слуга народу».

У партії додали, що по всій Україні до місцевих рад депутатів від «Слуги народу» потрапило більше, ніж представників решти політсил разом узятих.

За попередніми підрахунками партії, її представники разом із самовисуванцями отримали близько 33% мандатів, тобто, кожен третій депутат місцевого рівня є представником «Слуги народу».

За інформацією ЦВК, явка виборців протягом дня коливалася від 4,4% до 54%. Станом на 15.00, лідерами явки були Житомирська область (у Старосілецькій сільській ОТГ явка склала 54%), Хмельницька область (у Сахновецькій сільській ОТГ — 54%), Чернігівська область (у Понорницькій селищній ОТГ — 53%, у Талалаївській сільській ОТГ — 51%, у Сухополов’янській сільській ОТГ — 50%), Волинська область (у Доросинівській сільській ОТГ — 52%), Вінницька область (у Махнівській сільській ОТГ — 50%).

Найнижча явка, станом на 15.00, була зафіксована на Закарпатті (у Косоньскій сільській ОТГ — 14%, у Зарічанській сільській ОТГ — 19,7%, у Горондівскій сільській ОТГ — 17,1%), в Івано-Франківській області (у Пасічнянській сільській ОТГ — 16,44%) і у Харківській області (у Курилівській сільськійї ОТГ — 23,4%).

Не обійшлося й без порушень. За інформацією Нацполіції, у день голосування надійшло 45 повідомлень про порушення виборчого законодавства. Найбільша кількість таких повідомлень надійшла з Полтавської області — 10 випадків, Закарпатської області — 10 і Дніпропетровської області — 9. Також повідомлення про порушення надходили з Чернігівської, Харківської, Донецької, Запорізької, Одеської, Кіровоградської та Вінницької областей. Вони пов’язані переважно з незаконною агітацією і фальсифікацією документів. За кожним фактом проводиться перевірка.

Як відомо, вчорашні вибори вперше проводилися в 86 об'єднаних територіальних громадах по всій Україні. Підсумки голосування ЦВК обіцяє оголосити 1 січня.