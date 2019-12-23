Выборы в ОТО. Фото: Народная правда

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Ракурс

Выборы в объединенных территориальных общинах (ОТО) состоялись в Украине 22 декабря. Партия «Слуга народа» поспешила сообщить о своей победе.

После обработки результатов выборов на 75% избирательных участков лидером является партия «Слуга народа». Около 56% всех избирателей поддержали представителей этой политической силы, сообщает в своем Telegram-канале партия «Слуга народа».

В партии добавили, что по всей Украине в местные советы депутатов от «Слуги народа» попало больше, чем представителей других политсил вместе взятых.

По предварительным подсчетам партии, ее представители вместе с самовыдвиженцами получили около 33% мандатов, то есть, каждый третий депутат местного уровня является представителем «Слуги народа».

По информации ЦИК, явка избирателей в течение дня колебалась от 4,4% до 54%. По состоянию на 15.00, лидерами явки были Житомирская область (в Староселецкой сельской ОТО явка составила 54%), Хмельницкая область (в Сахновецкой сельской ОТО — 54%), Черниговская область (в Понорницкой поселковой ОТО — 53%, в Талалаевской сельской ОТО — 51%, в Сухополовянской сельской ОТО — 50%), Волынская область (в Доросиневской сельской ОТО — 52%), Винницкая область (в Махновской сельской ОТО — 50%).

Самая низкая явка, по состоянию на 15.00, была зафиксирована на Закарпатье (в Косоньской сельской ОТО — 14%, в Заречанской сельской ОТО — 19,7%, в Горондевской сельской ОТО — 17,1%), в Ивано-Франковской области (в Пасичнянской сельской ОТО — 16,44%) и в Харьковской области (в Куриловской сельской ОТО — 23,4%).

Не обошлось и без нарушений. По информации Нацполиции, в день голосования поступило 45 сообщений о нарушении избирательного законодательства. Больше всего таких сообщений поступило из Закарпатской области — 10 случаев, Полтавской области — 10 и Днепропетровской области — 9. Также сообщения о нарушениях поступали из Черниговской, Харьковской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Кировоградской и Винницкой областей. В основном они связаны с незаконной агитацией и фальсификацией документов. По каждому факту проводится проверка.

Как известно, вчерашние выборы впервые проводились в 86 объединенных территориальных общинах по всей Украине. Итоги голосования ЦИК обещает объявить 1 января.