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Ракурс
Елизавета II сделала рождественские фото с тремя наследниками престола, фото: Kensingtonroyal

Елизавета II сделала рождественские фото с тремя наследниками престола

23 дек 2019, 10:34
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Королева Елизавета II, принц Уильям и принц Джордж, его сын, сделали рождественские фото.

Инициатива посвящена старту мероприятия «Вместе на Рождество» Британского королевского легиона. Кадры опубликованы в Instagram Букингемского дворца.

В музыкальной комнате принц Чарльз готовил рождественские пудинги. Фотограф Крис Джексон зафиксировал это на камеру.

К мероприятию Елизавета II решила привлечь трех непосредственных наследников престола. Именно принцы Чарльз, Уильям и Джордж в будущем будут претендовать на трон. Герцог Кембриджский и его сын получили больше всего внимания от Елизаветы II.

Елизавета II сделала рождественские фото с тремя наследниками престола, фото: Kensingtonroyal

Елизавета II сделала рождественские фото с тремя наследниками престола, фото: Kensingtonroyal

Елизавета II сделала рождественские фото с тремя наследниками престола, фото: Kensingtonroyal

Британская королева познакомила военных со своими наследниками. Пудинги, которые приготовили в рамках акции, будут распроданы гражданам по всей Великобритании на рождественском собрании Британского легиона. Эта благотворительная организация оказывает финансовую и социальную поддержку членам и ветеранам британских вооруженных сил и их семьям.

Напомним, в декабре королева Елизавета опровергла слухи о том, что покинет трон в 95 лет. Она сообщила, что пока не планирует передавать власть своему сыну.

Источник: Ракурс


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