Депутаты-прогульщики: кто пропустил почти все заседания парламента в декабре

Депутаты-прогульщики. Фото: fdlx.com

https://racurs.ua/n131183-deputaty-progulschiki-kto-propustil-pochti-vse-zasedaniya-parlamenta-v-dekabre.html

Ракурс

Депутаты Верховной Рады довольно часто отсутствуют на своих рабочих местах в парламенте. Комитет избирателей Украины (КИУ) представил информацию о наиболее злостных депутатах-прогульщиках декабря. Восемь народных избранников пропустили 90% всех голосований, а трое и вовсе ни разу не проголосовали за месяц.

Так, в декабре Любовь Шпак из фракции «Слуга народа», Роман Иванисов (внефракционный) и Виталий Данилов из партии «Батькивщина» ни разу не проголосовали в парламенте. Эти депутаты ни разу не зарегистрировались на своих рабочих местах, при этом, причины их отсутствия не указываются, сообщает КИУ.

Также в списке депутатов, которые практически не голосовали в декабре Антон Яценко («За майбутне»), принял участие в 0,19% голосований; Вадим Столар (ОПЗЖ), 7%; Игорь Палица («За майбутне»), 9%; Александр Абдуллин («Батькивщина»), 9%; Андрей Деркач (внефракционный), 9%.

Глава КИУ Алексей Кошель заявил, что штрафы за прогулы депутатов позволят сэкономить бюджет, но вовсе не способны решить проблему. Следует признать, что в список прогульщиков входят зажиточные депутаты, для которых штрафы в размере 20−30 тыс. грн не являются проблемой.

КИУ также назвал самых активных народных избранников, которые приняли участие в 100% всех голосований парламента. Таких депутатов всего двое. Это Руслан Князевич из «Европейской солидарности» и Александр Бакумов из «Слуги народа». Еще 21 депутат принял участие в 98−99% голосованиях.

Как ранее писал «Ракурс», в октябре президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий лишение депутатов выплат за прогулы.