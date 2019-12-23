Володимир Зеленський став політиком року. Фото: president.gov.ua

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Громадяни України вважають президента Володимира Зеленського політиком 2019 року, а подією року — звільнення українських моряків та політв’язнів з російського полону.

Володимир Зеленський як політик року отримав підтримку серед усіх вікових та регіональних груп розподілу. Його підтримали 47% опитаних громадян. Опитування було проведене соціологічною групою «Рейтинг», повідомляється на її сайті.

По 18% респондентів зізналися, що вважають політиком року народних депутатів Юлію Тимошенко, Дмитра Разумкова та Юрія Бойка. Ще 5−7% назвали імена Петра Порошенка, Віктора Медведчука, Святослава Вакарчука та Володимира Гройсмана.

Бойко, Медведчука та Рабіновича частіше обирали жителі південних регіонів та східних областей, а Тимошенко — центральних та західних регіонів. Ім’я Порошенка частіше називали жителі західних регіонів.

Подією року українці вважають звільнення українських військовополонених моряків та політичних в’язнів — 48% опитаних. Головною подією року громадяни вважають і президентські вибори — 44%. Кожен п’ятий українець вважає подією року відновлення переговорів щодо ситуації на Донбасі в нормандському форматі.

Ще 15% - вибори до Верховної Ради, а 13% - вихід збірної України з футболу у фінальну частину Чемпіонату Європи з футболу 2020 року. Кожен десятий громадянин вважає головною подією року зміцнення курсу гривні.

Зазначається, що соціологи опитали 2 тис. 500 українців віком від 18 років впродовж 13−17 грудня. Помилка репрезентативності дослідження становить не більше 2,0%.

Нагадаємо, за останні два тижні рейтинг президента України Володимира Зеленського зріс на кілька відсотків. Рівень задоволеності роботою Зеленського за останні два тижні виріс із 53% до 62%.