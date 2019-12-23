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В уряді можуть переглянути прогноз курсу гривні до долара на 2020 рік, фото: Needpix

В уряді можуть переглянути прогноз курсу гривні до долара на 2020 рік

23 гру 2019, 11:54
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Прогноз курсу гривні до долара на 2020 рік може бути переглянутий.

На наступний рік пропонується закласти показник у 27 гривень за долар. З відповідними пропозиціями виступили у Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, повідомляє УНІАН.

Під час презентації планів та досягнень відомства Тимофій Милованов, керівник Мінекономіки, розповів про ініціативу щодо перегляду макроекономічного прогнозу на 2020−2022 роки в частині курсу гривні до долара. На його думку, уряд може зміцнити гривню, але це не означає, що курс стане меншим.

Зараз 23−24. Ми все одно чекаємо, що буде певна девальвація, — зазначив Милованов.

Він додав, що в прогнозі планується 26−27 грн за долар. Позитивні сигнали для української економіки зміцнюють національну валюту. За словами чиновника, серед таких кроків — досягнення домовленостей щодо транзиту російського газу в Європу.

Раніше Оксана Маркарова, глава Міністерства фінансів України, пояснила, чому долар падає в ціні, а гривня укріплюється. На її думку, це пов’язано з додатковими довгостроковими інвестиціями, а також іншими позитивними факторами.


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