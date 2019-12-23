Убийцу ветерана АТО суд бросил за решетку на 13 летhttps://racurs.ua/n131198-ubiycu-veterana-ato-sud-brosil-za-reshetku-na-13-let.htmlРакурс
Убийца ветерана антитеррористической операции в центре Киева 13 лет проведет в тюрьме.
Шевченковский районный суд столицы 23 декабря огласил обвинительный приговор 58-летнему мужчине, признав его виновным в умышленном убийстве ветерана АТО. Преступление произошло 22 июня 2017 года на ул. Ярославов Вал недалеко от станции метро «Золотые ворота». Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.
Следователи установили, что между потерпевшим и обвиняемый внезапно возник конфликт, в ходе которого злоумышленник ударил оппонента ножом в грудь. Это произошло на глазах сына и жены погибшего мужчины. Убийца пытался скрыться с места происшествия, но его задержала полиция.
Прокуратура просила для обвиняемого 13 лет лишения свободы. Подсудимый себя виновным в совершении преступления не признал и просил его оправдать.
По результатам судебного заседания Шевченковский райсуд столицы поддержал позицию государственного обвинителя, признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы. До вступления приговора в законную силу суд оставил обвиняемого под стражей, — отметили в пресс-службе столичной прокуратуры.
Напомним, сегодня Киевский апелляционный суд начал рассматривать апелляционную жалобу на постановление следственного судьи Печерского районного суда Киева об аресте музыканта и волонтера Андрея Антоненко (Riffmaster) по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.