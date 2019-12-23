Убийцу ветерана АТО приговорили к 13 годам тюрьмы. Фото: ТСН

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Ракурс

Убийца ветерана антитеррористической операции в центре Киева 13 лет проведет в тюрьме.

Шевченковский районный суд столицы 23 декабря огласил обвинительный приговор 58-летнему мужчине, признав его виновным в умышленном убийстве ветерана АТО. Преступление произошло 22 июня 2017 года на ул. Ярославов Вал недалеко от станции метро «Золотые ворота». Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

Следователи установили, что между потерпевшим и обвиняемый внезапно возник конфликт, в ходе которого злоумышленник ударил оппонента ножом в грудь. Это произошло на глазах сына и жены погибшего мужчины. Убийца пытался скрыться с места происшествия, но его задержала полиция.

Прокуратура просила для обвиняемого 13 лет лишения свободы. Подсудимый себя виновным в совершении преступления не признал и просил его оправдать.

По результатам судебного заседания Шевченковский райсуд столицы поддержал позицию государственного обвинителя, признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы. До вступления приговора в законную силу суд оставил обвиняемого под стражей, — отметили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Напомним, сегодня Киевский апелляционный суд начал рассматривать апелляционную жалобу на постановление следственного судьи Печерского районного суда Киева об аресте музыканта и волонтера Андрея Антоненко (Riffmaster) по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.