Суд рассматривает апелляцию на арест Антоненко. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n131188-ubiystvo-sheremeta-sud-rassmatrivaet-apellyaciu-na-arest-antonenko-translyaciya.html

Ракурс

Киевский апелляционный суд сегодня начал рассматривать апелляционную жалобу на постановление следственного судьи Печерского районного суда Киева об аресте музыканта и волонтера Андрея Антоненко (Riffmaster) по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Рассмотрение апелляции должно было состояться на прошлой неделе, но запланированное на 20 декабря заседание перенесли из-за того, что судья не успел ознакомиться с материалами дела.

Суд взял под стражу без возможности внесения залога Антоненко 14 декабря. Его арестовали до 8 февраля 2020 года.

Как известно, 12 декабря министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о задержании фигурантов дела об убийстве Шеремета. Среди задержанных — сержант Сил спецопераций, волонтер и музыкант Андрей Антоненко, волонтер и детский хирург в «Охматдете» Юлия Кузьменко. По версии правоохранителей, именно 40-летняя Кузьменко якобы закладывала взрывчатку под авто Шеремета.

Напомним, 13 декабря Печерский райсуд избрал для Кузьменко меру пресечения — арест сроком на два месяца до 8 февраля 2020 года. В свою очередь, Яну Дугарь отправили под круглосуточный домашний арест до 8 февраля.

Журналиста Павла Шеремета убили 20 июля 2016 года. Неизвестные заминировали и взорвали его автомобиль в центре Киева.