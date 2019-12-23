Суд розглядає апеляцію на арешт Антоненка. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n131188-vbyvstvo-sheremeta-sud-rozglyadaie-apelyaciu-na-aresht-antonenka-translyaciya.html

Ракурс

Київський апеляційний суд сьогодні почав розглядати апеляційну скаргу на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду Києва щодо арешту музиканта і волонтера Андрія Антоненка (Riffmaster) у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Розгляд апеляції мав відбутися минулого тижня, але заплановане на 20 грудня засідання перенесли через те, що суддя не встиг ознайомитися із матеріалами справи.

Суд взяв під варту без можливості внесення застави Антоненка 14 грудня. Його заарештували до 8 лютого 2020 року.

Як відомо, що 12 грудня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив про затримання фігурантів справи щодо вбивства Шеремета. Серед затриманих — сержант Сил спецоперацій, волонтер і музикант Андрій Антоненко, волонтер і дитячий хірург в «Охматдиті» Юлія Кузьменко. За версією правоохоронців, саме 40-річна Кузьменко нібито закладала вибухівку під авто Шеремета.

Нагадаємо, 13 грудня Печерський райсуд обрав для Кузьменко запобіжний захід — арешт строком на два місяці до 8 лютого 2020 року. У свою чергу, Яну Дугарь відправили під цілодобовий домашній арешт до 8 лютого.

Журналіста Павла Шеремета вбили 20 липня 2016 року. Невідомі замінували і підірвали його автомобіль у центрі Києва.