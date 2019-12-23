На Київщині поліцейський вистрілив собі у голову у робочому кабінеті, фото: piqsels

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Поліцейський вистрілив собі у голову у Київський області.

Покінчити життя самогубством намагався один зі співробітників Сквирського відділу. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

За даними слідчих, 21-річний правоохоронець вистрілив у голову під час добового чергування з табельної зброї. Це сталось у службовому кабінеті.

Його було госпіталізовано до реанімації. Зараз за життя пацієнта борються медики.

Причини та обставини події з’ясовують. Проводяться необхідні слідчі дії. На місці інциденту працюють криміналісти та співробітники прокуратури. Після відповідної перевірки оголосять результати.

Нагадаємо, у серпні на Київщині сталося два суїциди. В обох випадках, як зазначили у Нацполіції, суїцид чоловіки вчинили за допомогою гладкоствольних рушниць.