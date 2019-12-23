На Киевщине полицейский выстрелил себе в голову в рабочем кабинете, фото: piqsels

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Полицейский выстрелил себе в голову в Киевской области.

Покончить жизнь самоубийством пытался один из сотрудников Сквирского отдела. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По данным следователей, 21-летний правоохранитель выстрелил в голову во время суточного дежурства из табельного оружия. Это произошло в служебном кабинете.

Он был госпитализирован в реанимацию одного из медучреждений. Сейчас за жизнь пациента борются медики.

Причины и обстоятельства происшествия выясняются. Проводятся необходимые следственные действия. На месте инцидента работают криминалисты и сотрудники прокуратуры. После соответствующей проверки объявят результаты.

Напомним, в августе в Киевской области произошло два суицида. В обоих случаях, как отметили в Нацполиции, суицид мужчины совершили с помощью гладкоствольных ружей.