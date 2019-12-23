Гендиректор газопровода «Северный поток-2» был шпионом. Фото: nord-stream.com

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Ракурс

Маттиас Варниг, генеральный директор Nord Stream 2 AG, шпионил на восточногерманскую тайную полицию Штази с 1974 года.

Чиновник в спецслужбе имел кодовое имя «Артур». Варниг мог доставлять информацию о западногерманских компаниях в Восточный Берлин. С 1981 по 1990 год он занимал различные должности в правительстве Германской демократической республики, в частности в Министерстве внешней торговли и Кабинете министров. Об этом сообщает издание Der Standart.

В 1990 году Варниг перешел на работу в «Дрезднер Банк», в 1991 году открыл свое представительство в Санкт-Петербурге. В то время Владимир Путин в Петербурге работал на госдолжности, отвечал за внешние отношения.

«Северный поток» Варниг возглавил в 2006 году, а в 2012 году он был награжден российским «орденом Почета». Чиновник владеет квартирой в Москве.

Байер в эфире радио Deutschlandfunk предположил, что «Северный поток-2» завершат строить во второй половине 2020 года. В правительстве ФРГ заявляют, что на завершение строительства санкции Соединенных Штатов не повлияют.

Я считаю, что во второй половине следующего года трубопровод будет готов, — заявил чиновник.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп 21 декабря подписал военный бюджет страны на 2020 финансовый год. В частности, закон вводит санкции против РФ, касающиеся противодействия строительству газопроводов «Северный поток 2» и «Турецкий поток».