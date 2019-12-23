Палкой сверху бей: в России спецназ «посвятил» школьников в кадеты. Скриншот: YouTube

https://racurs.ua/n131190-palkoy-sverhu-bey-specnaz-rf-provel-v-shkole-posvyaschenie-v-kadety-video.html

Ракурс

Посвящение в кадеты в одной из школ города Златоуст Челябинской области РФ прошло при участии спецназа Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Спецназ продемонстрировал детишкам жесткие методы разгона мирных демонстрантов с применением спецсредств. Сотрудники ФСИН в полной амуниции в спортзале школы показали, как надо бить митингующих дубинками и оттеснять толпу с помощью щитов.

Сюжет был показан по местному телевидению и родители детей были очень удивлены такому посвящению в кадеты.

Кадетский класс создавался в школе под эгидой МЧС, поэтому многие родители не могли понять, зачем были приглашены сотрудники ФСИН.

Дети также пребывали в некотором недоумении, когда спецназовцы демонстрировали свои методы разгона демонстрантов.

Как ранее писал «Ракурс», в Татарстане силовики Росгвардии отрабатывали навыки разгона мирной демонстрации на школьниках.