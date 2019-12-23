Убийство Джамала Хашогги: пятерых обвиняемых приговорили к смертной казни в Саудовской Аравии, фото: flickr

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Дело об убийстве журналиста Джамала Хашогги вновь обсуждается в мире.

Пятерых обвиняемых приговорили к смертной казни, трех — к 24 годам лишения свободы. Об этом сообщает Bloomberg.

Имена осужденных не называют. Дата и место казни не объявлены.

Джамал Хашогги был известен своей критикой чиновников Саудовской Аравии. Он исчез после визита в консульство страны в Стамбуле.

Власти Саудовской Аравии в октябре 2018 признали, что Хашогги убили в Турции. Его убийство назвали умышленным.

К этому времени Сенат США принял резолюцию, которая возлагает вину за убийство Джамала Хашогги на Мохаммеда бин Салмана, наследного принца. Последний заявил, что ему не было известно о подготовке операции по ликвидации журналиста.

Джамал Хашогги — саудовский журналист, обозреватель американской газеты The Washington Post. Он покинул страну в 2017 году, чтобы избежать преследований за свои взгляды, переехал в США.

Напомним, в сентябре Мухаммед бин Салман публично заявил о своей причастности к убийству журналиста Джамала Хашогги. Он признал, что несет всю ответственность за преступление.