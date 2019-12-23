Вбивство Джамала Хашоггі: п'ятьох обвинувачених засудили до смертної кари у Саудівській Аравії, фото: flickr

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Ракурс

Справа про вбивство журналіста Джамала Хашоггі знову обговорюється у світі.

П’ятьох обвинувачених засудили до смертної кари, трьох — до 24 років позбавлення волі. Про це повідомляє Bloomberg.

Імена засуджених наразі не називають. Дату і місце страти не оголошують.

Джамал Хашоггі був відомий своєю критикою влади Саудівської Аравії. Він зник після візиту до консульства країни у Стамбулі.

Влада Саудівської Аравії у жовтні 2018 року визнала, що Хашоггі вбили у Туреччині. Його вбивство назвали умисним.

До цього Сенат США схвалив резолюцію, яка покладає провину за вбивство Джамала Хашоггі на Мохаммеда бін Салмана, наслідного принца. Останній заявляв, що йому не було відомо про підготовку операції з ліквідації журналіста.

Джамал Хашоггі — саудівський журналіст, оглядач американської газети The Washington Post. Він покинув країну у 2017 році, щоб уникнути переслідувань за свої погляди, переїхав до США.

Нагадаємо, у вересні Мухаммед бін Салман публічно заявив про свою причетність до вбивства журналіста Джамала Хашоггі. Він визнав, що несе всю відповідальність за злочин.