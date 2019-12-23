Флоренс Уіддікомб із листівкою. Фото: BBC

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Різдвяна листівка з посланням від іноземних ув’язнених китайської в’язниці потрапила в руки шестирічної дівчинки з Лондона. Флоренс Уіддікомб купила в супермаркеті Tesco різдвяні листівки, які планувала підписати своїм однокласникам. На одній із листівок дівчинка побачила повідомлення від іноземних ув’язнених із в’язниці Цінпу в Шанхаї. Ув’язнені скаржилися, що їх змушують працювати проти волі і просили повідомити про це в правозахисні організації. Також укладені просили зв’язатися із журналістом Пітером Хамфрі, який кілька років тому відбував покарання у тій же в’язниці.

Батько дівчинки зв’язався із Хамфрі і журналіст повідомив, що здогадується, хто з ув’язнених міг залишити для нього це послання. Ім’я цієї людини Хамфрі називати не став, тому що переживає про його безпеку, повідомляє BBC.

Журналіст заявив, що у цій в’язниці він зустрічав багатьох іноземців, які відбували ув’язнення на підставі дуже сумнівних вироків. Також Хамфрі заявив, що раніше арештанти працювали виключно на добровільних засадах, щоб заробити собі на засоби гігієни. Однак зараз, за ​​інформацією джерел журналіста, ув’язнених змушують працювати у примусовому порядку.

Супермаркет Tesco після даного інциденту припинив співпрацю з виробником різдвяних листівок. Керівництво супермаркету шоковане, що листівки виготовлялися із використанням примусової праці. Фабрика Zheijiang Yunguang Printing, яка є виробником даних листівок, лише місяць тому пройшла перевірку, але тепер підприємство перевірять повторно.