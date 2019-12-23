Флоренс Уиддикомб с открыткой. Фото: BBC

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Ракурс

Рождественская открытка с посланием от иностранных заключенных китайской тюрьмы попала в руки шестилетней девочки из Лондона. Флоренс Уиддикомб купила в супермаркете Tesco рождественские открытки, которые планировала подписать своим одноклассникам. На одной из открыток девочка увидела сообщение от иностранных заключенных из тюрьмы Цинпу в Шанхае. Заключенные жаловались, что их заставляют работать против воли и просили сообщить об этом в правозащитные организации. Также заключенные просили связаться с журналистом Питером Хамфри, который несколько лет назад отбывал наказание в той же тюрьме.

Отец девочки связался с Хамфри и журналист сообщил, что догадывается, кто из заключенных мог оставить для него это послание. Имя этого человека Хамфри называть не стал, так как переживает о его безопасности, сообщает BBC.

Журналист заявил, что в этой тюрьме он встречал многих иностранцев, которые отбывали заключения на основании очень сомнительных приговоров. Также Хамфри заявил, что ранее арестанты работали исключительно на добровольных началах, чтобы заработать себе на средства гигиены. Однако сейчас, по информации источников журналиста, заключенных заставляют работать в принудительном порядке.

Супермаркет Tesco после данного инцидента прекратил сотрудничество с производителем рождественских открыток. Руководство супермаркета шокировано, что открытки изготавливались с использованием принудительного труда. Фабрика Zheijiang Yunguang Printing, которая является производителем данных открыток, лишь месяц назад прошла проверку, но теперь предприятие проверят повторно.