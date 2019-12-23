Палицею зверху бий: у Росії спецназ «посвятив» школярів у кадети. Скріншот: YouTube

https://racurs.ua/ua/n131190-palyceu-zverhu-byy-specnaz-rf-proviv-u-shkoli-posvyatu-v-kadety-video.html

Ракурс

Посвята в кадети в одній зі шкіл міста Златоуст Челябінської області РФ пройшла за участю спецназу Федеральної служби виконання покарань (ФСВП).

Спецназ продемонстрував дітлахам жорсткі методи розгону мирних демонстрантів із застосуванням спецзасобів. Співробітники ФСВП у повній амуніції у спортзалі школи показали, як треба бити мітингувальників кийками і відтісняти натовп за допомогою щитів.

Сюжет показали на місцевому телебаченні й батьки дітей були дуже здивовані такою посвятою у кадети.

Кадетський клас створювався у школі під егідою МНС, тому багато батьків не могли зрозуміти, навіщо були запрошені співробітники ФСВП.

Діти також перебували у стані шоку, коли спецпризначенці демонстрували свої методи розгону демонстрантів.

Як раніше писав «Ракурс», у Татарстані силовики Росгвардії відпрацьовували навички розгону мирної демонстрації на школярах.