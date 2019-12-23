Гендиректор газогону «Північний потік-2» був шпигуном. Фото: nord-stream.com

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Маттіас Варніг, генеральний директор Nord Stream 2 AG, шпигував на східнонімецьку таємну поліцію Штазі з 1974 року.

Посадовець у спецслужбі мав кодове ім’я «Артур». Варніг міг доставляти інформацію про західнонімецькі компанії до Східного Берліна. З 1981 по 1990 рік він обіймав різні посади в уряді Німецької демократичної республіки, зокрема в Міністерстві зовнішньої торгівлі та Кабінеті міністрів. Про це повідомляє видання Der Standart.

У 1990 році Варніг перейшов на роботу до «Дрезднер Банку», у 1991 році відкрив своє представництво в російському Санкт-Петербурзі. У той час Володимир Путін у Петербурзі працював на держпосаді, відповідав за зовнішні відносини.

«Північний потік» Варніг очолив у 2006 році, а в 2012 році він був нагороджений російським «орденом Пошани». Посадовець володіє квартирою в Москві.

Байєр в ефірі радіо Deutschlandfunk припустив, що «Північний потік-2» завершать будувати у другій половині 2020 року. В уряді ФРН заявляють, що на завершення будівництва санкції Сполучених Штатів ніяк не вплинуть.

Я вважаю, що в другій половині наступного року трубопровід буде готовий, — заявив посадовець.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп 21 грудня підписав військовий бюджет країни на 2020 фінансовий рік. Зокрема, закон запроваджує санкції проти РФ, які стосуються протидії будівництва газогонів «Північний потік 2» та «Турецький потік».