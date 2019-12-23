Вбивцю ветерана АТО засудили до 13 років тюрми. Фото: ТСН

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Вбивця ветерана антитерористичної операції в центрі Києва 13 років проведе у в’язниці.

Шевченківський районний суд столиці 23 грудня оголосив обвинувальний вирок 58-річному чоловіку, визнавши його винним в умисному вбивстві ветерана АТО. Злочин стався 22 червня 2017 року на вул. Ярославів Вал неподалік станції метро «Золоті ворота». Про це повідомила прес-служба прокуратури Києва.

Слідчі встановили, що між потерпілим та обвинувачений раптово виник конфлікт, у ході якого зловмисник вдарив опонента ножем у груди. Це сталося на очах сина та дружини загиблого чоловіка. Вбивця намагався втекти з місця події, але його затримала поліція.

Прокуратура просила для обвинуваченого 13 років позбавлення волі. Підсудний себе винним у вчиненні злочину не визнав та просив його виправдати.

За результатом судового засідання Шевченківський райсуд столиці підтримав позицію державного обвинувача, визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України та призначив йому покарання у вигляді 13 років позбавлення волі. До вступу вироку у законну силу суд залишив обвинуваченого під вартою, — зазначили в прес-службі столичної прокуратури.

Нагадаємо, сьогодні Київський апеляційний суд почав розглядати апеляційну скаргу на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду Києва щодо арешту музиканта і волонтера Андрія Антоненка (Riffmaster) у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.