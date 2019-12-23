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В Україні випустили набір пам'ятних монет «Пектораль», фото: pixnio

В Україні випустили набір пам’ятних монет «Пектораль» (ФОТО)

23 гру 2019, 14:46
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Набір пам’ятних монет «Пектораль» випустили в Україні.

Національний банк України випустив їх в обіг 23 грудня. На порталі регулятора повідомили подробиці.

Срібні монети присвячені шедевру стародавнього ювелірного мистецтва. Йдеться про золоту нагрудну прикрасу скіфського царя.

Пектораль правителя складається з трьох ярусів: верхній — люди, середній — квіти, нижній — звірі. Вона була знайдена на кургані Товста Могила на Дніпропетровщині в 1971 році українським археологом Борисом Мозолевським. Історики назвали її символом культурної спадщини України світового значення.

На «Пекторалі НБУ аверс кожної монети відрізняється, а реверс формує з чотирьох монет єдину композицію. Номінал — 10 гривень, тираж — 4 тис. штук.

В Україні випустили набір пам'ятних монет «Пектораль», фото: НБУ

Раніше НБУ ввів в обіг монету номіналом 5 грн. Як і на паперовій купюрі, реверс монети прикрашений портретом козацького гетьмана Богдана Хмельницького.

Джерело: Ракурс


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