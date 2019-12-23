Напередодні Різдва Венеція знову пішла під воду (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n131196-naperedodni-rizdva-veneciya-znovu-pishla-pid-vodu-foto.htmlРакурс
Венеція знову пішла під воду. Сьогодні вранці значна частина пішохідних венеціанських вулиць булазалита водою, рівень якої піднявся на 144 см вище норми.
Жителі міста і туристи змушені ходити по помостам, а дехто долає водні перешкоди вбрід, повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на італійські ЗМІ.
Слід зазначити, що повінь все ж виявилася не настільки сильною, як прогнозувалося раніше. Експерти припускали, що рівень води досягне позначки в 150 см.
У вівторок рівень води повинен трохи опуститися до 135 см. На Різдво також прогнозується підвищений рівень води до 115 см вище норми.
Повінню у Венеції вважається, якщо рівень води знаходиться вище 110 см від нульової точки, яка розташована в кварталі Пунта-делла-Салюте. Зазвичай, рівень води у Венеції піднімається вище 110 см шість разів за рік.
Нагадаємо, що остання велика повінь у Венеції відбулася 12 листопада цього року. Тоді рівень води піднявся на 187 см. Вище вода в місті піднімалася лише у 1966 році.