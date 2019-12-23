Повінь у Венеції. Фото: nuovavenezia.gelocal.it

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Венеція знову пішла під воду. Сьогодні вранці значна частина пішохідних венеціанських вулиць булазалита водою, рівень якої піднявся на 144 см вище норми.

Жителі міста і туристи змушені ходити по помостам, а дехто долає водні перешкоди вбрід, повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на італійські ЗМІ.

Слід зазначити, що повінь все ж виявилася не настільки сильною, як прогнозувалося раніше. Експерти припускали, що рівень води досягне позначки в 150 см.

У вівторок рівень води повинен трохи опуститися до 135 см. На Різдво також прогнозується підвищений рівень води до 115 см вище норми.

Повінню у Венеції вважається, якщо рівень води знаходиться вище 110 см від нульової точки, яка розташована в кварталі Пунта-делла-Салюте. Зазвичай, рівень води у Венеції піднімається вище 110 см шість разів за рік.

Нагадаємо, що остання велика повінь у Венеції відбулася 12 листопада цього року. Тоді рівень води піднявся на 187 см. Вище вода в місті піднімалася лише у 1966 році.