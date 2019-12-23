Нацполіція створила мобільні групи для протидії гральному бізнесу, фото: pxfuel

https://racurs.ua/ua/n131195-nacpoliciya-stvoryla-mobilni-grupy-dlya-protydiyi-gralnomu-biznesu.html

Ракурс

Гральний бізнес в Україні проконтролює Національна поліція.

Всього 715 мобільних груп реагування проводитимуть моніторинг дотримання норм законодавства щодо заборони функціонування будь-яких гральних закладів. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Вони відреагують на всі спроби відновлення діяльності гральних закладів. Таку незаконну роботу співробітники правоохоронних органів одразу припинятимуть. Зараз поліцейські разом з представниками органів місцевого самоврядування проводять у різних містах держави демонтаж зовнішньої реклами гральних закладів.

Правоохоронці звернулись до громадян з проханням повідомляти про порушення. Оперативна інформація дозволить поліцейським реагувати на незаконну роботу гральних закладів.

Нагадаємо, у грудні поліцейські розповіли, що на території країни співробітники Нацполіції припинили діяльність понад 5 тис. гральних закладів. Під час спецоперації вилучено обладнання приблизно на 50 млн грн.