Google представив топ-запити українців у 2019 році.

https://racurs.ua/ua/n131194-gugl-povidomyv-scho-naychastishe-shukaly-ukrayinci-v-2019-roci-infografika.html

Ракурс

Стало відомо, що найчастіше шукали в інтернеті громадяни України в 2019 році.

Адміністрація Google представила топ-запити українців у 2019 році. Найпопулярнішим пошуковим запитом року в Google в Україні став «Гра престолів 8 сезон» — фінальний сезон популярного серіалу. Про це повідомляється в прес-релізі «Гугл».

Запит «Зеленський» другий за популярністю в Україні. На третій сходинці запит «Юлія Началова». Також українських користувачів цікавили новини про Анастасію Заворотнюк, дебати кандидатів у президенти, результати виборів, конкурс «Євробачення 2019» та серіал «Чорнобиль».

У категорії «Персона» в Україні найчастіше в пошук вбивали імена Володимира Зеленського, Анастасії Заворотнюк, Петра Порошенка, Потапа, Біллі Айліша та MARUV.

Щодо фільмів, то цьогоріч найчастіше шукали трилер «Джокер», «Месники. Фінал», «Аквамен». У категорії «Купівля року» популярними запитами були iPhone 11, автокрісло, квитки МАУ та «Укрзалізниці». Також користувачі цікавилися, як дізнатися свій номер телефону, як розмовляють тварини та як перевірити себе в списках виборців.

Нагадаємо, громадяни України вважають президента Володимира Зеленського політиком 2019 року, а подією року — звільнення українських моряків та політв’язнів з російського полону.