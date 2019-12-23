Google представил топ-запросы украинцев в 2019 году.

https://racurs.ua/n131194-gugl-soobschil-chto-chasche-vsego-iskali-ukraincy-v-2019-godu-infografika.html

Ракурс

Стало известно, что чаще всего искали в интернете граждане Украины в 2019 году.

Администрация Google представила топ-запросы украинцев в 2019 году. Самым популярным поисковым запросом года в Google в Украине стал «Игра престолов 8 сезон» — финальный сезон популярного сериала. Об этом сообщается в пресс-релизе «Гугл».

Запрос «Зеленский» второй по популярности в Украине. На третьей строчке запрос «Юлия Началова». Также пользователей интересовали новости об Анастасии Заворотнюк, дебаты кандидатов в президенты, результаты выборов, конкурс «Евровидение 2019» и сериал «Чернобыль».

В категории «Персона» в Украине чаще всего в поиск вбивали имена Владимира Зеленского, Анастасии Заворотнюк, Петра Порошенко, Потапа, Билли Айлиша и MARUV.

Относительно фильмов, то в этом году чаще всего искали триллер «Джокер», «Мстители. Финал», «Аквамен». В категории «Покупка года» популярными запросами были iPhone 11, автокресло, билеты МАУ и «Укрзализныци». Также пользователи интересовались, как узнать свой номер телефона, как разговаривают животные и как проверить себя в списках избирателей.

Напомним, граждане Украины считают президента Владимира Зеленского политиком 2019 года, а событием года — освобождение украинских моряков и политзаключенных из российского плена.