Нацполиция создала мобильные группы для противодействия игорному бизнесу, фото: pxfuel

https://racurs.ua/n131195-nacpoliciya-sozdala-mobilnye-gruppy-dlya-protivodeystviya-igornomu-biznesu.html

Ракурс

Игорный бизнес в Украине проконтролирует Национальная полиция.

Всего 715 мобильных групп реагирования начнут проводить мониторинг соблюдения норм законодательства о запрете функционирования любых игорных заведений. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Они отреагируют на все попытки восстановления деятельности игорных заведений. Такую незаконную работу сотрудники правоохранительных органов будут сразу прекращать. Сейчас полицейские вместе с представителями органов местного самоуправления проводят в разных городах государства демонтаж наружной рекламы игорных заведений.

Правоохранители обратились к гражданам с просьбой сообщать о нарушениях. Оперативная информация позволит полицейским реагировать на незаконную работу игорных заведений.

Напомним, в декабре полицейские рассказали, что на территории страны сотрудники Нацполиции прекратили деятельность более 5 тыс. игорных заведений. Во время спецоперации изъято оборудование примерно на 50 млн грн.