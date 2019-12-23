Наводнение в Венеции. Фото:nuovavenezia.gelocal.it

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Венеция снова ушла под воду. Сегодня утром значительная часть пешеходных венецианских улиц оказалась залита водой, уровень которой поднялся на 144 см выше нормы.

Жители города и туристы вынуждены ходить по помостам, а некоторые преодолевают водные препятствия вброд, сообщает «Интерфакс-Украина» ссылаясь на итальянские СМИ.

Следует отметить, что наводнение все же оказалось не столь сильным, как прогнозировалось ранее. Эксперты предполагали, что уровень воды достигнет отметки в 150 см.

Во вторник уровень воды должен немного опуститься до 135 см. На Рождество также прогнозируется повышенный уровень воды до 115 см выше нормы.

Наводнением в Венеции считается, если уровень воды находится выше 110 см от нулевой точки, которая расположена в квартале Пунта-делла-Салюте. Обычно, уровень воды в Венеции поднимается выше 110 см шесть раз за год.

Напомним, что последнее большое наводнение в Венеции произошло 12 ноября этого года. Тогда уровень воды поднялся на 187 см. Выше вода в городе поднималась лишь в 1966 году.