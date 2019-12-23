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В Украине выпустили набор памятных монет «Пектораль», фото: pixnio
В Украине выпустили набор памятных монет «Пектораль» (ФОТО)https://racurs.ua/n131197-v-ukraine-vypustili-nabor-pamyatnyh-monet-pektoral-foto.htmlРакурс
Набор памятных монет «Пектораль» выпустили в Украине.
Национальный банк Украины выпустил их в обращение 23 декабря. На портале регулятора сообщили подробности.
Серебряные монеты посвящены шедевру древнего ювелирного искусства. Речь идет о золотом нагрудном украшении скифского царя.
Пектораль правителя состоит из трех ярусов: верхний — люди, средний — цветы, нижний — звери. Она была найдена на кургане Толстая Могила на Днепропетровщине в 1971 году украинским археологом Борисом Мозолевским. Историки назвали ее символом культурного наследия Украины мирового значения.
На «Пекторали НБУ аверс каждой монеты отличается, а реверс формирует из четырех монет единую композицию. Номинал — 10 гривен, тираж — 4 тыс. штук.
Ранее НБУ ввел в обращение монету номиналом 5 грн. Как и на бумажной купюре, реверс монеты украшен портретом козацкого гетмана Богдана Хмельницкого.
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