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В Україні планують знизити податки на доходи, фото: pxhere

В Україні планують знизити податки на доходи

23 гру 2019, 15:21
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Податки на доходи українцям знизять.

З відповідною заявою виступив Сергій Верланов, керівник Державної податкової служби (ДПС). У прес-службі повідомили подробиці.

Зменшити ставки податків із зарплат заплановано у ході податкової реформи в 2020 році. Це може бути відбутись для громадян, у яких найменші заробітні плати.

За його словами, реформу ініціював уряд, а Верховна Рада підтримує зміни. Чиновники розглядатимуть питання зміни ставок податку на доходи фізичних осіб.

На найменші зарплати податковий тиск має бути зменшений, — зазначив Верланов.

Він додав, що шкала має бути диференційована. Після проведення податкової реформи, на його думку, українці мають менше ухилятися від сплати податків.

Раніше повідомлялось, що в уряді можуть переглянути прогноз курсу гривні до долара. Чиновники пропонують у 2020 році закласти у бюджет показник у 27 гривень за долар.

Джерело: Ракурс


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