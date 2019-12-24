В уряді підтримують скасування реєстрації підприємців, фото: Dover Air Force Base

https://racurs.ua/ua/n131229-v-uryadi-pidtrymuut-skasuvannya-reiestraciyi-pidpryiemciv.html

Ракурс

Декларувати свої доходи малий бізнес та самозайняті особи зможуть без реєстрації у податковій.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства виступило з відповідною ініціативою. Про це повідомив керівник відомства Тимофій Милованов в інтерв’ю «РБК-Україна».

Він зазначив, що процес повинні максимально спростити. Милованов проти реєстрації самозайнятих. На його думку, такі громадяни мають тільки декларувати свої доходи.

Як повідомив чиновник, великий бізнес не повинен використовувати спрощену систему оподаткування. Бізнесу потрібно, на його думку, давати стимули, щоб підприємці не працювали у тіні.

Щоб були високі зарплати, потрібно на них знижувати податки, — додав Милованов.

Раніше повідомлялось, що в Україні планують знизити податки на доходи. Зменшити ставки податків із зарплат можуть провести у 2020 році.